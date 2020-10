Pelé debuta como cantautor en colaboración con los mexicanos Rodrigo y Gabriela

Este 23 de octubre del 2020, Pelé está cumpliendo 80 años, y para celebrarlo junto con sus fans, lanzó una canción en colaboración con el dueto mexicano Rodrigo y Gabriela.

El tema se llama Acredita no véio y fue escrito originalmente por el futbolista en el 2005, cuando trabajaba con su socio musical habitual, el músico y arreglista brasileño Ruria Duprat, mejor conocido por su trabajo con Diana Krall, Randy Brecker y Ron Carter.

“Escribí esta porque cuando solía jugar con Santos, el entrenador decía que cuando perdíamos la culpa era de los jugadores, pero cuando ganábamos, había sido porque la macumba (magia negra) ayudó. La canción bromea sobre eso, por supuesto, la macumba no gana juegos para nada”, explicó el astro del balompié en un comunicado enviado a los medios.

Sobre su gusto por la música y la composición, Pelé menciona que siempre la ha tenido, pero pocas veces habla al respecto porque “No quería que el público hiciera la comparación entre Pelé el compositor y Pelé el jugador de futbol. Eso habría sido una enorme injusticia. En futbol, mi talento fue un don de Dios, la música sólo fue por diversión”.

"In football my talent was a gift from God, music was just for fun" https://t.co/9gx6FdBW8A

— NME (@NME) October 20, 2020