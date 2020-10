Carmen Aub, de Telemundo, se ve preciosa y estrena nueva imagen: adiós a los implantes de seno 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carmen Aub dijo que se quitaría los implantes y su última publicación en Instagram hace pensar que esto ya es todo un hecho. A través de su cuenta oficial la actriz expresó lo siguiente: “Ando en busca de el mejor “push up bra”… Recomienden”.

La joven y famosa actriz de Telemundo se dejó ver al natural: cero maquillaje y con sus curvas al natural. Claro la exposición a su nueva imagen no ha sido brutal, sino más bien sutil.

En la fotografía aparece vistiendo una camisa de botones en nude y holgada, la cual acompañó también con un par de shorts de mezclilla y descalza. Los fans han aplaudido sus piernas, y así también su nueva imagen y la decisión de quitarse los implantes de seno.

Aub comentó que éstos ya estaban haciendo que su cuerpo presentará ciertas enfermedades relacionadas con los mismos, razón por la cual, al igual que otras celebridades, tomó la decisión de dejar que su cuerpo luzca su bella total y real.

En respuesta al “push up bra” que al parecer quiere comprar, fue la cantante Jahzel Dotel la que le recomendó la famosa marca de Rihanna, Fenty: “Nunca he entendido esa vaina Buenos días mi flaca 😘☀️ I’ve heard Fenty is great pero no lo he probado”.