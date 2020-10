Dejaron animal muerto estilo brujería en puerta de congresista de Nueva York en campaña

Tom Reed, congresista Republicano (NY) que aspira a ser reelegido en noviembre, denunció ayer que él y su familia fueron amenazados con un animal muerto y un ladrillo con un nombre familiar dejados en su casa en Corning, al norte del estado.

El ladrillo y el animal fueron encontrados en el domicilio del representante Republicano ayer después de las 10:30 a.m., según el Departamento de Policía local, que está trabajando con agentes estatales y federales para investigar el caso, según NBC News.

Ni Reed ni la policía especificaron qué tipo de animal era ni proporcionaron otros detalles.

“Los cobardes utilizaron un animal muerto y un ladrillo con el nombre de un familiar para tratar de intimidarnos”, dijo Reed en un comunicado emitido por su oficina. “Les aseguramos a todos que estas amenazas sólo nos dan energía para mantenernos firmes”.

Reed fue alcalde de Corning y desde 2010 representa en el Capitolio Nacional el Distrito 23 de Nueva York, que cubre una gran franja del estado al norte de la frontera de Pensilvania. Se enfrenta a la retadora Demócrata Tracy Mitrano en las elecciones del 3 de noviembre.

4/6 In Tracy's last campaign, she hired a radical anti-police staff person as Regional Field Organizer. That hired staffer posted "F*** Cops" on Instagram and Tracy DID NOT even fire her. Source ⬇️ #canttrusttracyhttps://t.co/7U20aUuse3

— Tom Reed (@TomReedCongress) October 20, 2020