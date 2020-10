Salsa picante de chipotle con cacahuates tostados, lista en menos de 5 minutos

View this post on Instagram

Salsa de chipotle con cacahuate tostado⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Esta es una deliciosa salsa o aderezo para ensaladas, carnes y pescados! Agrego agua para obtener el doble de la cantidad y reducir las calorías!⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Se mantendrá bien en el refrigerador durante 1-2 semanas o más⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 30g de cacahuate tostado⁣⁣⁣ 1/2 taza de aceite⁣⁣⁣ 1/2 taza de agua⁣⁣⁣ Jugo de 2 limones (o al gusto)⁣⁣⁣ 2 dientes de ajo asados⁣⁣⁣ 100g de chiles chipotles en adobo⁣⁣⁣ 4 cucharadas de miel⁣⁣⁣ sal⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ In English ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Chipotle salsa with toasted peanuts⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ This is a delicious salsa or dressing for salads, meat and fish! I add water to get double the quantity so it’s lower calories!⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ It will stay good in the fridge for 1-2 weeks or more⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 30g roasted peanuts ⁣⁣⁣ 1/2 cup oil⁣⁣⁣ 1/2 cup water⁣⁣⁣ Juice of 2 limes (or to taste)⁣⁣⁣ 2 roasted garlic cloves ⁣⁣⁣ 100g chipotle peppers in adobo sauce ⁣⁣⁣ 4 tbsp honey⁣⁣⁣ Salt⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ #salsa #salsachipotle #salsapicante #chipotlesalsa #adrezopicante #adrezosaludable #salsasaludable #homemadesalsa #salsacasera #recetafacil #recetasfaciles #picante #comidamexicana #guerococinando