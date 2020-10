El Esposo de Cardi B, Offset, fue arrestado durante una manifestación pro Trump y lo transmite en las redes sociales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El famoso rapero Offset, quien es esposo de la exuberante Cardi B fue detenido mientras hacía un “En Vivo” para Instagram. Durante la transmisión se ve cuando los agentes le piden que baje del auto y el músico se niega argumentando que es una celebridad y que no está haciendo nada.

Whoa Offset was just arrested on IG live, like just now pic.twitter.com/PTp4sEtAA5 — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 25, 2020

Al parecer, el cantante quedó atascado en medio de una manifestación a favor del actual presidente Donald Trump y en el marco de las próximas elecciones 2020. Según el portal de Telemundo, Offset habría sacado un arma y habría amenazado a algunos asistentes de la marcha. El artista negó las acusaciones.

Aún así fue obligado a bajar del auto, esposado y posteriormente las autoridades lo hicieron subir a una patrulla. Toda la detención y el incidente fue transmitido a través del Instagram del cantante, donde se puede escuchar que es el propio Offset el que denuncia que fue perseguido por algunos de los presentes de la manifestación.

here’s an unseen angle of offset being arrested lol pic.twitter.com/yUABR3weSf — Alex(flop era) (@FromKihd) October 25, 2020

El video dura hasta que la policía le abre la puerta y lo colocan con el auto. “Esto no es legal, no puedes simplemente abrir mi puerta”, dijo el músico.

Por su parte, Cardi B publicó historias donde se puede apreciar la manifestación con pancartas en pro de Donald Trump y las caras cubiertas casi en su totalidad. “Me asusté muchísimo”, dijo la cantante.

Poco después, el periodista Philip Lewis de Huffpost confirmó que Offset había sido puesto en libertad, pero que el primo de Cardi, Marcelo Almanzar de 20 años, fue arrestado por posesión oculta de un arma de fuego cargada y oculta.