Graban a agentes del NYPD promoviendo “Trump 2020” desde una patrulla en Brooklyn

Un video que compromete a agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) es investigado internamente después de que se hiciera público en Twitter.

En las imágenes tomadas en Flatbush aparece un grupo de tres agentes, uno de ellos sentado en el asiento del conductor de una patrulla. El ciudadano que graba le exige a este último que repita lo que dijo a través del megáfono del vehículo oficial.

“Dilo otra vez”, dice la persona, que además usa palabras insultantes contra los agentes.

Los policías que están de pie observan detenidamente al sujeto. El uniformado en el interior de la patrulla guarda silencio, pero accede a repetir lo que dijo sin importar que lo grabaran.

“Trump 2020”, dice el agente desde el megáfono de la patrulla, y reta al ciudadano a que lo publique en Facebook.

NYPD officers in Flatbush were allegedly saying “Trump 2020” over and over again on their patrol car’s speaker tonight.

They stopped when someone started filming but couldn’t resist one more — in violation of the NYPD’s policy against endorsing candidates on duty. pic.twitter.com/BJMv4UCvnd

— talia ‘stop filming faces’ jane (@itsa_talia) October 25, 2020