El curioso comercial de TV en el que Biden invita a silenciar a Trump

El demócrata Joe Biden inició la última semana de campaña electoral con un derroche de creatividad en su publicidad.

Una nueva publicidad de la campaña Biden-Harris sorprendió por la sutileza en que envía varios mensajes al electorado. En las imágenes se ve un círculo moverse mientras se oye la voz de Donald Trump en el fondo. Las palabras del presidente son partes de discursos en los que minimiza los peligros del coronavirus.

Luego aparece la punta de un lapicero de tinta negra, que empieza a rellenar el círculo hasta que se deja de escuchar a Trump. El plano se abre y lo que se ve es la papeleta electoral. El relleno del círculo es un voto por Biden y Kamala Harris.

Luego se ve a una persona deposita la papeleta en un buzón electoral. En ese momento aparece el texto “Siléncialo, vota en los buzones”, en una invitación al voto anticipado.

Your vote is your voice. Votes matter. Really like this newly released ⁦@JoeBiden⁩ ad. Vote. pic.twitter.com/eaqFZmWlXX

— Mayor Adler | 😷wear a mask. (@MayorAdler) October 26, 2020