Marjorie de Sousa se convirtió en ¡una banana!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Marjorie de Sousa publicó en su cuenta de Instagram todo el proceso que pasó para convertirse en una banana. Resulta que estuvo invitada por el programa de Televisa “La Máscara”, en el que algún famoso debe bailar y cantar pero con un disfraz puesto. En este caso se trataba de la hermosa rubia.

En el panel que estaba averiguando quién era la que andaba detrás del atuendo se encontraban Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Yuri y Consuelo Duval, quienes no estuvieron ni cerca de adivinar quién era el personaje aún cuando les dieron muchas pistas.

“Era el patito feo cuando estaba en la escuela, me costó mucho pararme donde estoy hoy, pararme en el teatro me costaba horrible, incluso ayer en los ensayos no saben el dolor de barriga que tenía. Pero es una cosa que disfruto ya, porque si no hacemos esto no gozamos la vida y lo que hacemos, el arte, y yo quiero agradecer esta noche por dejarme competir, por dejarme no ser yo porque la gente siempre te ve de una forma diferente, todos llevamos un niño por dentro y este personaje lo escogí, mejor dicho, lo escogió Matías, mi hijo”, fueron las palabras de la venezolana sobre esta experiencia que vivió.

Días anteriores publicó un video caminando muy sensualmente con un body de leopardo que resaltaba su prominente retaguardia, el cual encendió las redes sociales y también a su excuñada, Paty Ramosco. La misma dijo que Marjorie es “vacía y básica”. Todo indica que el conflicto por la pérdida de la patria potestad de Julián Gil sobre el hijo de ambos, Matías Gil, sigue en pie de guerra.