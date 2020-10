Biden critica: a menos de dos horas de ser confirmada por el Senado, jueza Barrett prestó juramento ante Trump

Amy Coney Barrett prestó juramento como jueza de la Corte Suprema anoche en una ceremonia en la Casa Blanca ante el mandatario Donald Trump, menos de dos horas después de ser confirmada por el Senado.

“La confirmación apresurada y sin precedentes de Amy Coney Barrett como juez adjunto de la Corte Suprema, en medio de una elección en curso, debería ser un claro recordatorio para todos los estadounidenses de que su voto es importante”, criticó el candidato presidencial Demócrata Joe Biden en un comunicado.

Barrett, quien fue confirmada en la Cámara Alta con 52 votos a favor y 48 en contra, fue juramentada por el juez Clarence Thomas alrededor de las 9 p.m. en el jardín sur de la Casa Blanca.

“Éste es un día trascendental para Estados Unidos, para la Constitución de Estados Unidos y para el estado de derecho justo e imparcial”, dijo Trump en declaraciones antes de la juramentación. “Como presidente, no tengo obligación más solemne ni mayor honor que nombrar a los magistrados de la Corte Suprema”, agregó.

Trump destacó la experiencia de Barrett, diciendo que tiene un “intelecto imponente” que se convertirá en la quinta mujer en servir en el tribunal más alto de la nación.

Todos los Republicanos del Senado, excepto Susan Collins (Maine), votaron para confirmar a Barrett, quien fue nominada rápidamente por Trump para ocupar el puesto que quedó vacante después de la muerte de la jueza neoyorquina Ruth Bader Ginsburg el mes pasado, víctima de cáncer a los 87 años.

La entrada de Barrett inclina la balanza en el tribunal más importante del país a una mayoría conservadora de 6-3, resumió New York Post.

En breves comentarios después de su juramento, Barrett prometió que actuaría de manera imparcial. “Es el trabajo de un juez resistir su preferencia política” y sería un “incumplimiento del deber ceder ante ello”, afirmó.

“Esta separación de funciones es lo que distingue al poder judicial entre los tres poderes del gobierno”, agregó.

