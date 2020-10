El huracán Zeta llegó con fuerza a Louisiana: es la quinta tormenta en este año

El huracán Zeta se fortaleció hasta convertirse en una fuerte tormenta de categoría 2 y tocó tierra cerca de la línea parroquial de Lafourche / Terrebonne en Louisiana alrededor de las 4 p.m.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que Zeta llegó a tierra cerca de Cocodrie con vientos sostenidos de 110 mph.

Zeta actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 110 mph. Casi alcanzó la fuerza de Categoría 3 cuando la velocidad del viento se acercó al mínimo de 111 mph para una tormenta importante, según la escala de vientos de huracanes de Saffir-Simpson.

El huracán se mueve hacia el norte-noreste a 22 mph, con fuertes lluvias y vientos y hay alertas de marejadas en las costas de Louisiana hasta Alabama.

Cocodrie, LA webcam shows at least a few feet of inundation through the community with the storm in the eye of Hurricane Zeta. pic.twitter.com/B2eUcoQLPR

— Justin Gibbs (@ForecasterJGG) October 28, 2020