“Messi tiene pensado retirarse en Newell’s Old Boys, irá después de Qatar 2022”: Exdirectivo del Barcelona

Emili Rousaud, el exvicepresidente del Barcelona, que abandonó el cargo apenas en febrero pasado, reveló que Lionel Messi planea terminar su carrera en Newell’s Old Boys, club al que asegura que se trasladará después de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En entrevista con el programa argentino Súper Deportivo Radio, el exdirectivo no tuvo empacho en afirmar que el astro aún tiene en mente esta idea que causa emoción en toda la hinchada de Los Leprosos. Esto lo mencionó cuando se le preguntó qué consideraba que era necesario para que Messi se mantuviera en el club blaugrana.

“Para que Messi no se vaya del Barcelona, necesita que le presenten un buen proyecto deportivo. Quiere sentirse protagonista y partícipe. Él está muy disgustado con Bartomeu porque incumplió en muchas ocasiones. Con una nueva dirigencia y con un proyecto deportivo a la medida y con un plantel competitivo no me quedan dudas que Messi se lo replantearía, pero Messi sigue teniendo en mente retirarse en Newell’s después del próximo mundial. Por eso, no hay que hacerle un un planteamiento solo por una temporada si no por los próximos años”, explicó.

El exvicepresidente también habló de la importancia del astro para la institución deportiva y de las medidas que podrían tomar para mantenerlo: “Messi en este Barcelona es el único jugador insustituible, no tiene un reemplazo en el banquillo y en el vestuario, porque atesora un talento que es único. Un proyecto se tiene que hacer alrededor de él, aunque en algunos años se pueda ir, pero mientras lo tengamos en el Barça solo se tiene que armar un proyecto pensando en él”.

Finalmente, opinó sobre las diferencias entre el futbolista y el expresidente del club, Josep María Bartomeu, quien dimitió de su cargo el martes pasado.

“El peor error de Bartomeu con Messi fue creer que a Messi lo motivaba más el dinero que el fútbol. Es un error garrafal, cuando en realidad lo que lo satisface a Messi es ganar títulos, ganar el Balón de Oro, ser protagonista, es ser y demostrar que es el mejor del mundo. Para eso, necesita estar rodeado con jugadores talentosos, porque él no puede hacerlo todo“, sentenció.