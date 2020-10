Alerta por adolescente latina desaparecida en Nueva York

Maya Feliciano Ramírez, adolescente de 13 años residente de Hempstead (Long Island, NY), está desaparecida y las autoridades piden ayuda para localizarla.

La menor fue vista por última vez alrededor de las 8 p.m. el domingo 25 de octubre. Y fue reportada como desaparecida ayer, informó la policía del condado Nassau.

Feliciano es descrita como hispana, de 5 pies de altura, 100 libras de peso y cabello negro, reportó Daily Voice.

Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero llamar a la Brigada de Personas Desaparecidas al 516-573-7347 o al 911.

* Missing * Have you seen this 13-year-old #NassauCounty girl who's been missing since Sunday, Oct. 25? * #DailyVoice * @NassauCountyPD https://t.co/KroFtkPKpR

— Daily Voice Nassau County (@DailyNassau) October 28, 2020