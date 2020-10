“Se enamoró de mí”, exintegrante de Menudo, Roy Rosello, acusa a Edgardo Díaz de pedólfilo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El exintegrante de la afamada agrupación Menudo, Roy Rosello, rompió el silencio y contó todo en el programa Ventaneando sobre los rumores de abuso sexual y físicos de parte del mánager de Menudo, Edgardo Díaz. Con esto, Roy es uno de los primeros en hablar públicamente sobre el escándalo. Afirma que esto le ha producido mucha depresión a lo largo de su vida y que ha tratado se atentar contra la misma en varias ocasiones.

Según lo contado por el cantante, la escuela donde estudiaba Roy quedaba cerca de las oficinas de Menudo. Un día iba pasando por el frente y un grupo de fans pensó que se trataba de uno de los integrantes, por lo que corrieron histéricas hacia él. En ese momento, Edgar lo vio y le pidió que hiciera una audición, que al final nunca hizo sino que entró directamente al grupo. Además, aseguró que el mánager le daba regalos, iba frecuentemente a la casa donde vivía Edgardo con su madre y le prometía que lo haría famoso.

“Esos pedófilos te compran cosas materiales, esperando el momento en que se pueden aprovechar de ti. El abuso comenzó en la casa de doña Panchi, ocurrió tres meses antes y se repitió mucho. Yo ingreso en Menudo en 1983, cuando él llegó a mi casa con la maleta y el contrato, yo me escondí en el clóset y le decía ‘mamá no permitas que este señor me lleve’ […] Ahí mi mamá me dijo ‘hijo hazlo, hazlo por mí, por tus hermanos, por la familia, es para que tengamos una vida mejor’”, dijo Roy.

“Yo salí llorando, hice la maleta, firme el contrato y me fui con él con mucho dolor… Mi mamá no sabía del abuso, porque si hubiera sabido se hubiera puesto brava y no me hubiera dejado ir con él”, aseguró el excantante.

Actualmente, Roy Rosello vive en Brasil y está dedicado a la religión cristiana cumpliendo con su deber como pastor. Aseguró que denunciará a Edgar Díaz ante las autoridades de los Estados Unidos, pues en este país los delitos de pedofilia y abuso sexual no prescriben.

Aquí les dejamos la entrevista completa para que escuchen las fuertes declaraciones de Roy Rosello.