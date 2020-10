¿Einstein vive? Aseguran haber encontrado a su “doble” en Kuwait

Un hombre que radica en Kuwait se ha convertido en toda una celebridad en las últimas semanas, luego de que alguien subiera a redes sociales algunas fotografías de él y que han provocado que muchos lo consideren como el “doble” de Albert Einstein.

Shwaky es el nombre de esta persona a los que muchos han relacionado con el científico alemán por sus rasgos y sobre todo, por su peinado y pelo canoso.

The first ever DBZ VO panel in Kuwait starts in 5 minutes!! And Albert Einstein may even show up!#GX2018 pic.twitter.com/qDsYGkqHFq

— Christopher Sabat (@JustChrisSabat) April 13, 2018