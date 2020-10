Embarazada baleada por su novio murió después de dar a luz en Nueva Jersey

Una mujer con ocho meses de embarazo fue baleada y logró dar a luz a su hijo, pero luego murió ayer a consecuencia de sus heridas, en Paterson (Nueva Jersey).

Una fuente policial dijo que el tiroteo ocurrió cerca de la 1:30 p.m. durante un disturbio doméstico en 5 Christina Lane, desde donde la mujer no identificada de 31 años fue trasladada al hospital y pudo dar a luz a un bebé sano.

La policía está buscando al novio de la víctima, quien es el padre del bebé, reportó Pix11.

La semana pasada, otra mujer embarazada recibió un disparo mortal en Paterson, cuando una camioneta pasó cerca de un grupo en la calle y estalló un tiroteo.

El alcalde de Paterson ha criticado la ola de violencia armada este año. Hasta el 2 de octubre, se habían producido más de 80 tiroteos en esa ciudad.

