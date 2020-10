Pareja le brinda hospedaje a “amigo” en su casa; lo atan con collar para mascotas y le rompen hasta los dientes

Una pareja en Michigan fue acusada de torturar a un hombre que se hospedaba en su casa, colocándole un collar eléctrico para mascotas.

El caso trascendió a las autoridades luego de que el pasado 22 de octubre la Policía hallara a la víctima escondido entre arbustos cerca de una casa en la ciudad de Inkster y lo trasladara a un hospital.

Según medios locales como Fox 2, el sujeto, cuyo nombre no ha sido revelado, fue agredido por Vera Miller, de 38 años, y Corey Hill, de 30, a quienes conocía desde hacía años, periodo en el que no habían tenido problemas. Cuando se quedó sin hogar, los supuestos amigos le ofrecieron quedarse a dormir en el sofá de su casa a cambio de un pago mensual de $400 dólares.

People like this don’t deserve to live among us https://t.co/AgfkuihxYj?

— Patti Labelle’s Audacity (@Luxurylatte) October 28, 2020