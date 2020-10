Propietarios de MLB aprobaron la venta de los Mets al multimillonario Steve Cohen

MLB anunció este viernes que los propietarios de los equipos de las Grandes Ligas aprobaron la venta de los New York Mets al nuevo grupo de dueños encabezado por Steve Cohen.

La votación se llevó a cabo durante una conferencia telefónica con representantes de todos los clubes de las Grandes Ligas. La aprobación está supeditada al cierre de la transacción de venta con los propietarios actuales de los Mets, que se espera dentro de los próximos 10 días.

“En nombre de Major League Baseball, felicito al Sr. Cohen por recibir la aprobación de los Major League Clubs. Steve traerá su pasión de toda la vida por los Mets a la administración del equipo de su ciudad natal, y también se le unirá un liderazgo de béisbol muy respetado. Creo que Steve trabajará duro para ofrecer un equipo del que los fanáticos de los Mets puedan enorgullecerse”, explicó el comisionado Robert D. Manfred, Jr. a través de un comunicado.

@UPDATE : MLB owners have approved the sale of the New York Mets to Steve Cohen. The transaction is expected within 10 days. https://t.co/77GwB9fndB

Esta decisión fue avalada y anunciada también por el alcalde de Nueva York, Bill De Blasio.

The New York City Law Department has completed its legal review of the proposed sale of the @Mets. New York City has no objections and the Mets can now proceed with the transaction.#LGM

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) October 30, 2020