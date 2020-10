Denuncia de acoso sexual contra Pedro Pierluisi calienta escenario político en Puerto Rico a días de las elecciones

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las elecciones del próximo martes 3 de noviembre en Puerto Rico se han visto sacudidas esta semana por las denuncias de acoso sexual contra uno de los seis candidatos con mayor potencial de prevalecer en la carrera por la gobernación, Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista.

La controversia que rodea al aspirante -que está divorciado- inició luego de que en medios locales trascendiera la declaración jurada de su exentrenadora personal, Yolanda Sánchez Pagán, en la que alega un supuesto patrón de hostigamiento por parte del abogado mientras ésta le brindó servicios entre octubre de 2019 al 27 de octubre pasado.

Según la fémina, en un principio la relación transcurrió normal. El dúo acordó un pago de $45 dólares la hora por dos días a la semana de entrenamiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, la actitud de Pierluisi comenzó a cambiar hasta provocarle estrés por las supuestas insistencias para que mantuviera relaciones sexuales con él.

Antes de que presentara la declaración jurada en contra del político, las partes habían cortado relaciones en no muy buenos términos.

“El licenciado Pierluisi Urrutia contrató mis servicios profesionales como su entrenadora física desde octubre de 2019, hasta el 27 de octubre de 2020. Durante este período en que sostuve una estricta y única relación profesional con el licenciado Pierluisi Urrutia, éste y su amigo Roberto Cacho comenzaron un patrón de abuso psicológico y emocional contra mi persona. Entre otras cosas, me hicieron avances de carácter sexual con el propósito de que finalmente yo tuviera una relación íntima con el licenciado Pierluisi Urrutia. El Sr. Roberto Cacho promovió constantemente y de manera continua que yo me convirtiera en la ‘mujer’ del ‘próximo gobernador de Puerto Rico’”, lee parte del documento que citan medios en la isla caribeña.

Aquí declaración jurada. Ya está circulando en las redes y los medios la declaración de la querellante Yolanda Sánchez… Publicado por Agustín Rosario en Viernes, 30 de octubre de 2020

El material judicial incluye una serie de fotografías en las que se ve a Pierluisi en ropa deportiva realizando ejercicios en un gimnasio.

Pierluisi, que también fue representante de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos por dos cuatrienios (2009-2017), negó las imputaciones bajo el argumento de que se trata de una estrategia política para tratar de descarrilar su candidatura a poco de las elecciones.

“Niego categóricamente las alegaciones falsas y difamatorias circuladas esta madrugada en las redes sociales que claramente son parte de un operativo político en mi contra que el pueblo de Puerto Rico debe rechazar. Me sorprende y entristece que personas malintencionadas estén utilizando a la señora Sánchez para hacer esta declaración ya que siempre mantuve una relación cordial y de respeto con ella. Rechazo y condeno el acoso sexual y la violencia de género. Sé que a cuatro días de las elecciones generales estoy expuesto a cualquier tipo de alegación, por lo que reitero que lo expuesto en la declaración es falso. Nada me va a desenfocar de servirle a Puerto Rico”, manifestó el también presidente del PNP en sus redes sociales.

Posterior a esas declaraciones, trascendió en redes sociales pantallazos de conversaciones de texto entre ambos en las que Pierluisi le insiste a la mujer para verse.

“La proteína puede esperar hasta el miércoles, pero a ti te puedo ver cuando sea”, lee uno de los mensajes que Pierluisi intercambió con su empleada.

“Ay, niña linda, pues voy a tener que añadirte a mi vida definida”, expresa el excomisionado residente en otro de los textos.

BREAKING NEWS: NotiCel saca aparentes screenshots de textos entre Pierluisi y la entrenadora. Publicado por Eduardo Vázquez en Viernes, 30 de octubre de 2020

Las anteriores no son las únicas conversaciones que fueron filtradas al ciberespacio.

La licenciada Mariana Nogales Molinelli, candidata a representante por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), divulgó presuntos audios en Radio Isla que el candidato le dejó en el correo de voz a la entrenadora.

En uno, el líder novoprogresista indica: “Aunque tú hablas por teléfono hasta bien tarde, me dices, a mí no me coges el teléfono. Está bien, está bien, no lo voy a coger personal”.

“¡Pero niña, tú no vas a aparecer! Ya yo estoy en mi casa. ¿Qué haces? ¡Llámame, por favor! Besos”, se le escuchar expresar en otro correo de voz.

Las alegaciones de acoso sexual han dividido aún más el escenario político de cara a los comicios con los miembros del PNP a favor del candidato y sus rivales políticos aprovechando la coyuntura.

En una entrevista con el programa boricua Lo Sé Todo, Jennifer González, quien busca revalidar a la comisaría residente en Washington, tildó la acción de una movida política baja de cara al evento electoral.

“Yo creo que eso deja caer bien bajo lo que son las estrategias cuando ven a un Pedro Pierluisi al frente en las encuestas, que va a prevalecer”, declaró la exrepresentante del PNP.

“Yo no tengo ninguna duda de la honestidad, del respeto a la mujer que le tiene el licenciado Pedro Pierluisi”, continuó. “Yo pongo las manos por Pedro Pierluisi”, agregó.

El rival de Pierluisi por el Partido Popular Democrática, Charlie Delgado, lo emplazó a que si las acusaciones son falsas que presente una declaración jurada consignándolo.

De paso, rechazó que la colectividad que representa haya estado involucrada en las alegaciones de acoso sexual a solo días de las elecciones como especulan algunos por redes sociales.

“El Partido Popular no tiene que ver absolutamente con nada con eso. Es un asunto muy personal de Pedro Pierluisi. Dicho sea de paso, es muy seria la acusación, sobre todo con lo que ha estado ocurriendo con la mujer en Puerto Rico”, dijo Delgado Altieri a Telenoticias, de Telemundo, en medio de un evento de campaña.

Otros como la directora del Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, ven un efecto inminente en la aspiración de Pierluisi a la gobernación.

Debería tener algún peso en la candidatura de Pierluisi porque por menos que eso se le han pedido renuncias a otros candidatos en otros espacios políticos, como pasó en el caso de Néstor Duprey, que fue con un vídeo en Facebook y el terminó saliendo de Victoria Ciudadana a pesar de ser de sus cofundadores”, argumentó la abogada feminista a Noticel.

Analistas del ala estadista más ligados a la colectividad que encabeza Pierluisi no anticipan un efecto adverso en la candidatura del líder PNP.

“Cuando ves los mensajes, ahí no hay nada que sea acoso sexual o acoso laboral. Es más bien una relación de amistad. Vamos a olvidarnos de que sea Pedro Pierluisi, que sea cualquier otra persona, aún con su ‘trainer’, estamos hablando de que son personas que no tienen compromiso, que son personas solteras. Ahí no hay nada de malo”, opinó el abogado Domingo Emanuelli según citado por el medio escrito.

“Es una relación completamente simpática, normal. Tratar de darle un vuelco para tratar de hacerle daño a un candidato político, de verdad, que no creo. No le veo ni efecto político, ni efecto legal de clase alguna”, puntualizó.