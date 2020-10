Sábado, domingo y martes: tres últimos días para votar en Nueva York

Sin duda ha sido la campaña electoral más accidentada de la historia y finalmente llega a su fin, al menos en cuanto a votar, dando paso a otra etapa: el conteo.

En varios estados el voto anticipado presencial ha sido posible desde hace varias semanas para evitar contagios por aglomeraciones. Según The New York Times, más de 86 millones de personas ya habían sufragado hasta ayer en todo el país.

En NYC, los electores han podido votar en persona desde el 24 de octubre y ya 700 mil lo han hecho, retando una semana lluviosa. Ahora sólo quedan tres oportunidades para hacerlo: hoy (7 a.m. a 5 p.m) y mañana domingo (7 a.m. a 4 p.m) en 88 centros ya pre asignados; y el próximo martes (6 a.m. a 9 p.m) en todos los lugares donde tradicionalmente se vota.

Los horarios originales se extendieron debido a la alta demanda. Los centros han estado funcionando bajo estrictos protocolos sanitarios, definidos por la Junta Electoral (BOE) de la ciudad. Las medidas incluyen:

BOE no controla la temperatura en las puertas, ni evalúa a los votantes para detectar el virus. Tampoco exige que proporcionen pruebas de que recientemente dieron negativo en la prueba del COVID-19.

En 2020 el llamado votar en persona ha intentado disminuir el sufragio masivo por correo, que ha estado plagado de incidentes en NY y otros estados. Además retrasaría el conteo al tener como fecha tope de recepción el 10 de noviembre, una semana después de las presidenciales.

Los problemas con tarjetas electorales pueden reportarse llamando al 1-866-VOTE NYC; y/o enviando un correo electrónico a Apply4absentee@boe.nyc Más información en https://www.vote.nyc/

More than 86.4 million ballots have already been cast in the 2020 election, surpassing the previous early turnout record set in 2016.

See our state-by-state tracker:https://t.co/vZJC7t8wZf

— The New York Times (@nytimes) October 31, 2020