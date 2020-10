Un perro extraviado caminó durante 26 días para regresar a su hogar

Un viaje de visita familiar se convirtió en una triste experiencia para la familia Qiu, que vive en la ciudad china de Hangzhou. Durante un descanso que tomaron en una gasolinera el 26 de septiembre pasado, no se percataron de que su perro, llamado Dou Dou, se bajó del auto y desapareció. Los Qiu explicaron que tienen un bebé que requiere mucha atención, por lo que no advirtieron que el animal no estaba con ellos sino hasta varias horas después.

Lo más sorprendente es que el perro extraviado caminó durante 26 días para regresar a su hogar, que se encontraba a unas 37 millas (60 kilómetros) de la gasolinera.

Los Qiu le contaron a la prensa local que Dou Dou es su perro desde hace siete años y que, horas después, cuando se dieron cuenta de que ya no estaba con ellos, regresaron a la estación de servicio para buscarlo durante horas, pero fue infructuoso. Repitieron la operación varias veces, pero todo fue en vano. Su única esperanza era que alguien más lo hubiera encontrado y lo hubiera adoptado.

Pero la familia se llevó una gran sorpresa cuando, 26 días después, exactamente el 22 de octubre, vieron un perro flaco y sucio, con todo el aspecto de un perro callejero, que movía la cola afuera de su casa. Con gran sorpresa descubrieron que se trataba de Dou Dou que, sorteando el hambre, los caminos y las carreteras había regresado a casa.

Incrédula, la familia recibió a su mascota con mucha alegría. Lo bañaron, lo alimentaron y comprobaron que no presentaba ninguna herida, a pesar del largo camino que recorrió durante casi un mes. “Aunque está más delgado que antes, sigue siendo el mismo, con sus ojos brillantes”, aseguró el señor Qiu.

Loyal dog Dou Dou walks 37 miles in 26 days to find home after 'its owner left it in service station by accident' https://t.co/JLdozEOHXQ

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 26, 2020