FOTOS: Hallan un mensaje de sobrevivientes de las dos guerras mundiales para las generaciones futuras y esto es lo que dice

Ongelooflijk 😱 Deze werkman vond in de Sint-Jacobskerk een briefje uit 1941 met een pakkende boodschap: ‘Als deze zoldering nog eens geschilderd zal worden, zullen wij niet meer tot deze aarde behoren … " Het bijzondere verhaal van John Janssen, Jul Gyselinck, Louis Chantraine en Jul Van Hemeldonck … ‘In ’t jaar 1941 word de zoldering der kerk gelijmd met een rollende stelling van 26 meters hoog, voor den dienst stadsgebouwen. Als die zoldering nog eens geschilderd zal worden, zullen wij niet meer tot deze aarde behoren, wij moeten ons nakomelingen zeggen dat wij het niet plezierig in ons leven gehad hebben. Twee oorlogen hebben wij medegemaakt, een in 1914 een in 1940, dat kan nog al tellen he!!! Wij staan hier te werken zwart van den honger, tot den laatsten cent persen zij ons af om een weinig eten. Ik geef onze nakomelingen den goede raad als het nog eens oorlog word in de levensloop zorgt goed, voor een voorraad in huis, zoo als rijst, koffie, bloem, tabak, tarwe, graan voor u in ’t leven te houden!!! Geniet vol op van ’t leven, neemt bijtijds een ander vrouwtje, voor degene die getrouwd zijn pas op ’t huis!!! Salut mannen!!! Gedaan den 21 juli van ’t jaar 1941 door de schilders dienst der gebouwen John Janssen, Jul Gyselinck, Louis Chantraine en Jul Van Hemeldonck. De boodschap zat verstopt in een luciferdoosje. Dat doosje was weggemoffeld in een sluitsteen, een ornament die de punten van de gewelven met elkaar verbindt. De werkmannen schreven hun boodschap op de keerzijde van twee activiteitenbonnen van de toenmalige Dienst der Stadsgebouwen. #antwerpen #antwerp #erfgoed