Famosos reaccionan a la muerte de Magda Rodríguez.

No encuentro palabras para despedirte mi Magdis, que tristeza, tan grande 💔💔💔 Fuiste tan especial conmigo, TAN ESPECIAL, TAN IMPORTANTE EN MI VIDA. Creíste en mí desde desde el minuto que nos conocimos, me diste miles de oportunidades en esta carrera que es tan complicada por momentos; me regresaste a la tele, me recibiste con los brazos abiertos en @programahoy show que hacías con tanto amor, me diste un lugar en México, en tu casa, en tu familia y en tu corazón, me quedo tan triste con tu partida 💔💔💔 Vuela alto mi Magdys, LOVE YOU BEBE!