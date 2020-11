Megan Fox estalla contra su ex, Brian Austin Green, por una foto de Instagram

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La separación entre Megan Fox y Brian Austin Green no se estaría llevando en los mejores términos, o al menos eso se puede descifrar gracias al mensaje que ella le dejó a él en su cuenta de Instagram. El domingo por la tarde, el actor decidió subir una foto a su perfil, sin embargo, a la actriz no le causó mucha gracia que en la misma apareciera uno de los tres hijos que tienen en común, y no tuvo reparos en decírselo.

En la imagen se podía ver a Green junto a Journey River, el más chico de sus niños que tiene 4 años. Padre e hijo aparecían disfrazados disfrutando de las celebraciones por Halloween. “Espero que hayan tenido un gran Halloween“, escribió junto a la postal.

Pocos minutos después, Megan pasó por la cuenta a dejarle un fuerte mensaje a su ex. “¿Por qué tiene que estar Journey en esta foto? No es muy difícil recortarlo o de lo contrario elegir una foto en la que no esté. Yo tuve un gran Halloween con ellos ayer, y sin embargo podrás notar la ausencia de los chicos en mis redes sociales. Sé que amas a tus hijos, pero no sé por qué no puedes parar de usarlos para posar en Instagram“, escribió sin reparos.

“Estás muy compenetrado en alimentar la narrativa de que soy una madre ausente, y que tú eres angelical y eternamente dedicado padre del año, pero los tienes la mitad del tiempo“, disparó enojada. “¡Felicitaciones! Eres un ser humano excepcional. ¿Por qué necesitas de Internet para que te reafirmen lo que es completamente evidente sobre cómo tus hijos te aman?”, culminó. Después de que Fox realizara este comentario, Brian borró la foto y volvió a publicarla, pero cortando al pequeño.

Después de 10 años de matrimonio, Fox y Green anunciaron su separación a mediados del 2020.

Un día después de anunciar su separación, Megan apareció en un sugestivo video del rapero Colson Baker, que es su actual pareja. Según trascendió, la actriz y el músico se conocieron en el set de grabación de aquel video y, desde entonces, no se separaron.