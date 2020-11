Yankees mantendrá a Giancarlo Stanton y buscará hacer lo mismo con DJ LeMahieu

Los New York Yankees buscan dejar atrás el fracaso de la temporada pasada e intentarán hacer un mejor papel en la próxima, por lo que buscan seguir contando con figuras de la talla de Giancarlo Stanton y DJ LeMahieu.

En el caso del exjardinero de los Miami Marlins, ESPN reportó que optó por quedarse con los $218 millones de dólares restantes y siete años garantizados en su contrato con los del Bronx, echando por la borda la opción de salirse luego de dos temporadas en las que lo diezmaron las lesiones.

En esta campaña recientemente terminada, en la que los Yankees fueron eliminados por los Tampa Bay Rays, Stanton Bateó .250 con cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas en la temporada acortada por la pandemia, aunque una distensión en el tendón de la corva izquierdo limitó su participación a sólo 23 juegos y lo apartó del campo del 9 de agosto al 15 de septiembre.

Con esta decisión, el jugador seguirá en La Gran Manzana hasta finales de la temporada 2027, luego de un cierre notable en la pasada postemporada, donde se convirtió en el cuarto jugador en la historia de MLB en conectar un cuadrangular en, al menos, cinco juegos consecutivos.

Yanks' Stanton to keep remaining $218M in deal https://t.co/iA1DDbejfc #Yankees pic.twitter.com/olKd5fBRaj

En cuanto a LeMahiue, los Yankees oficializaron que le extendieron la oferta calificada por un valor de $18.9 millones de dólares, por lo que tiene hasta el 11 de noviembre para decidir si aceptará o rechazará la misma.

The Yankees have extended a qualifying offer to INF DJ LeMahieu.

Si el bateador decide declinar la oferta y firmar con otro equipo, como compensación los de Nueva York recibirán una selección del Draft inmediatamente después de la cuarta ronda.

