AOC y sus amigas del Congreso son reelegidas. Ritchie Torres llega a la Cámara

La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez fue reelegida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos al obtener una cómoda victoria sobre el republicano John Cummings.

Relacionado: Sigue los resultados de las elecciones entre Biden y Trump

AOC tenía 68% de los votos con cerca de 70% del escrutinio. A la victoria de la neoyorquina se sumaron las de sus compañeras Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) y Rashida Tlaid (Michigan), quienes conformar el grupo progresista conocido como “The Squad” por su férrea oposición a Donald Trump.

Las cuatro representantes obtuvieron victorias amplias sobre sus rivales republicanos.

Serving NY-14 and fighting for working class families in Congress has been the greatest honor, privilege, & responsibility of my life.

Thank you to the Bronx & Queens for re-electing me to the House despite the millions spent against us, & trusting me to represent you once more. https://t.co/MXG2Z2DV2F

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 4, 2020