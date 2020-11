Buscan a tres sospechosos por niña baleada junto a su padre celebrando Halloween en Nueva York

NYPD está buscando a tres sospechosos, luego de que un padre, su hija disfrazada de 8 años y otra mujer resultaran baleados mientras recogían dulces de Halloween la noche del sábado en Harlem (NYC).

Los disparos estallaron justo después de las 7 p.m. del sábado frente a un supermercado en Lenox Avenue y 117th St, según la policía.

El hombre de 39 años recibió un disparo en el brazo derecho y su niña fue alcanzada en la rodilla derecha. Ambos se fueron directamente a un hospital cercano para recibir tratamiento antes de que la policía llegara al lugar, según NYPD. Otra hermanita que los acompañaba disfrazada resultó ilesa.

La balacera fue captada en un video divulgado por New York Post. Los oficiales que respondieron a la escena encontraron a una mujer de 36 años que también recibió un disparo en el brazo derecho. Los tres heridos no identificados fueron reportados en condición estable.

Una investigación policial preliminar determinó que las tres víctimas no eran los objetivos previstos. No se han hecho arrestos, según Pix11.

Rodney Harrison, jefe de detectives de la policía de Nueva York, dijo que están trabajando arduamente para encontrar a los sospechosos involucrados.

🚨WANTED🚨for SHOOTING a 8 year old girl in front of 130 Lenox Avenue #harlem #manhattan @NYPD28Pct on 10/31/20 @ 7PM Reward up to💰$2500👀Seen them? 👓Know where they are?☎️Call 1-800-577-TIPS📲Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/b6yaz8htap

