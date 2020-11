De suicidio a homicidio: NYPD arresta a novio de mujer que cayó seis pisos en Queens

NYPD cambió se suicidio a homicidio el reporte de la muerte de Danielle Marie Marrano, una mujer que cayó seis pisos la semana pasada desde su apartamento en Queens (NYC).

Su novio Shmuel Levine (34) fue detenido y confesó que la golpeó y estranguló en medio de un ataque de celos, y luego la arrojó desde el apartamento en Ocean Promenade, Rockaway Park, la tarde del 26 e octubre, informó NYPD ayer.

Según Officer.com, cuando la policía encontró a la mujer de 37 años gravemente herida afuera de su edificio, al principio pensaron que se había lanzado en un intento de suicidio. La llevaron de urgencia al Hospital Jamaica, donde murió seis horas después.

Los trabajadores del hospital se comunicaron con la policía después de que los médicos descubrieron que tenía cuatro fracturas de cráneo, dos de las cuales no coincidían con las lesiones por un salto o una caída accidental. Las cuatro fracturas “fueron fatales y contribuyeron a su muerte”, según documentos judiciales.

Luego Levine bajo interrogatorio admitió haberla matado supuestamente después de que ella confesara una infidelidad, según una fuente policial.

“Tuvimos una discusión acerca de que ella me engañó”, dijo el novio detenido, según la denuncia penal. “Le dije que no podía soportarlo más. Ella admitió haberme engañado y entonces dije: “¿Puedo ver tu teléfono?”

“La rodeé con las manos porque sólo quería tomar el teléfono”, dijo Levine a la policía. “Estaba luchando con ella por el teléfono (…) Ella me pateó. Duró aproximadamente un minuto, el estrangulamiento fue de dos segundos”.

Levine fue acusado de homicidio, robo y asalto, dijo la oficina del fiscal de distrito de Queens. Quedó detenido sin derecho a fianza.

Marrano iba a cumplir 38 años este mes y fue cremada el lunes en una ceremonia privada, según su obituario.

Boyfriend of NY woman, 37, thought to have jumped to her death, is facing murder charges after he admitted he pushed her from 6th floor apartment https://t.co/JcYgsnQWd7

A Queens woman thought to have jumped to her death was actually beaten and choked by her boyfriend — and then thrown from her 6th floor apartment, cops said.

The NYPD found 37-year-old Danielle Marrano mortally injured outside her Rockaway Park building.https://t.co/UHj8kqHkvj

— New York Daily News (@NYDailyNews) November 2, 2020