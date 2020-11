Elecciones con fuerte custodia policial transcurrieron normales en la ciudad de Nueva York

El último día de las elecciones 2020 en la ciudad de Nueva York, por lo menos hasta el cierre de esta edición, fue de absoluta paz en las calles de los cinco condados de la Gran Manzana.

En el vecindario del Lower East Side, en Manhattan, cuando la puertorriqueña Margi Rodríguez llegaba a su centro de votación, trató de describirle a El Diario cómo veía la jornada electaral: “la gente luce tranquila, todo luce normal, pero hay mucho nerviosismo”.

Margi, de 65 años, tiene cinco décadas viviendo en el vecindario de ‘Loisaida’ y prefirió esperar hasta este martes para votar porque quería vivir como siempre la emoción del “mismo día”. Aunque presumía, como “ha visto en las noticias”, que los resultados definitivos de esta elección podrían “tardar días”.

“Yo sé que mucha gente anda muy ansiosa por estos resultados. Ni duermen. Yo vine a votar en contra de la discriminación a mi comunidad y para honrar a mi familia de Puerto Rico. Mis cuatro hijos también lo hicieron la semana pasada. ¡Ojalá que todo termine bien!”, exclamó la boricua en las afueras de la Escuela Pública 34 de Alphabetic City, uno de los 1,200 centros electorales instalados en la Gran Manzana.

Como se esperaba, los días del voto anticipado en los cuales acudieron a las urnas más de 1,200,000 sufragantes de los cinco condados alivió por completo este proceso. Y aunque en centros electorales de varias localidades del Bajo Manhattan, epicentro de comunidades hispanas, se generaron filas entre las 6:00 a.m y 11:00 p.m, después la llegada de votantes fue más pausada, aunque ni detenerse, y sin que se registraran largos tiempos de espera, como los vividos la semana pasada.

La dominicana Nelsy de la Cruz, de 55 años, también acudió a votar en horas de la tarde asegurando que todo en “su barrio” en la avenida C de ‘Loisaida’, en donde reside por más de 28 años, estaba como “un tranquilo día domingo”.

“Hice mi votación en menos de 25 minutos. Yo como inmigrante solo deseo que este país siga siendo diverso. Aquí mis hijas crecieron. Y solo queremos seguir viviendo en un país de oportunidades para todos. Sin racismo”, aseveró la isleña en la Escuela Pública Franklin Delano Rooselvet.

La dominicana Nelsy de la Cruz asegura que votó en contra del racismo. (Foto: F. Martínez)

Mientras pasaban las horas, en el Upper West Side de Manhattan, en donde la jornada se desarrollaba también con total tranquilidad, los residentes de las calles 61 y 60 con Broadway sí empezaron a observar más presencia policial y bloqueo de todas las calles alrededor del Trump International Hotel & Tower en el oeste del Central Park.

Decenas de uniformados del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) cerraron los accesos y rodearon el exclusivo hotel, propiedad del magnate neoyorquino que aspira a la reelección. También se desplegó un bloqueo policial en la Torre Trump en la Quinta avenida.

Cerca de las 4:00 p.m. el Jefe de Departamento de la Uniformada Terence Monahan, aseguró que desde antes de la apertura de los centros de votación miles de oficiales habían sido envidados a la calle en una acción especial de “resguardo del derecho de los votantes”.

“Hasta el momento no hay incidentes que lamentar. Todo se está desarrollando de manera normal en los cinco condados. Mi mensaje para cualquier persona que quiera causar violencia y destrucción es claro: Ni siquiera lo intente. Vamos a saber quién es y resultará detenido”, alertó Monahan.

WATCH as @NYPDChiefofDept , @NYPDChiefPatrol & @NYPDCommAffairs provides an update on NYPD's role in #ELECTION2020 pic.twitter.com/co83Wb2TuJ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 3, 2020