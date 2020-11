Último día y sin excusas: hasta hoy se puede votar; 96 millones ya lo han hecho

De 6 a.m. a 9 p.m. los ciudadanos registrados que aún no han votado podrán hacerlo hoy en persona, en el último día del calendario electoral.

Según la Junta Electoral (BOE) de la ciudad, en NYC más de un millón de electores (1,119,056) votaron en los cinco condados en persona del 24 de octubre al 1 de noviembre, en 88 centros seleccionados para el sufragio anticipado, con horarios extendidos debido a la alta demanda.

A nivel nacional, las fechas y horas han variado, pero más de 96 millones de ciudadanos ya han votado, reportó CNN.

Hoy están abiertos todos los lugares donde tradicionalmente se ha sufragado en años anteriores, incluyendo en las llamadas “zonas rojas” de coronavirus, ratificó la gobernación de Nueva York.

Los centros han estado funcionando bajo estrictos protocolos sanitarios, definidos por el BOE. Las medidas se mantienen hoy e incluyen:

BOE no controla la temperatura en las puertas, ni evalúa a los votantes para detectar el virus. Tampoco exige que proporcionen pruebas de que recientemente dieron negativo en la prueba del COVID-19.

En 2020 el llamado votar en persona ha intentado disminuir el sufragio masivo por correo, que ha estado plagado de incidentes en NY y otros estados. Además retrasaría el conteo al tener como fecha tope de recepción el 10 de noviembre, una semana después de las presidenciales.

Los problemas con tarjetas electorales pueden reportarse llamando al 1-866-VOTE NYC; y/o enviando un correo electrónico a Apply4absentee@boe.nyc Más información en https://www.vote.nyc/

To every poll worker who made Early Voting Possible…we Thank You!!! pic.twitter.com/CHJse1PYIe

— NYCBoardOfElections (@BOENYC) November 1, 2020