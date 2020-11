Joaquín Sánchez hace público su desprecio al DT del Barcelona: “A Koeman no lo llevaría ni de utilero”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El ahora capitán del Betis, Joaquín Sánchez, y el actual DT del FC Barcelona, Ronald Koeman coincidieron hace algunos años en el Valencia, sin embargo, el futbolista no tiene gratos recuerdos de su relación con el estratega.

A propósito de que ambos se verán las caras nuevamente el fin de semana, pero ahora como rivales, el programa El Larguero de la Cadena Ser entrevistó a Sánchez, que en su momento fue el fichaje más caro en la historia de los Naranjeros y quien al recordar su época con el holandés no pudo ocultar su desagrado.

“¿Con Koeman en el Valencia? No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue agradable la verdad”, afirmó el capitán bético, quien en aquellos tiempos fue apartado del equipo por el entrenador junto a Cañizares, Albelda y Angulo.

Cuando se le cuestionó si le gustaría volver a trabajar con él, respondió tajantemente que, si en sus manos estuviera, no lo contrataría para ningún cargo.

“A Koeman no me lo llevaría ni de utilero, Afortunadamente no duró mucho y supimos salvar el año. No le voy a saludar y él tampoco me va a saludar a mí. Fue malo lo que se vivió allí”, acotó.

Por otra parte, Joaquín también opinó sobre Quique Setién, el exestratega del Barça, y lo hizo de forma muy distinta.

“Mi experiencia con Setién fue maravillosa. Es un tipo que merece la pena. En su momento, sí, me hubiera gustado que Setién siguiera en el Betis”, agregó.

Sobre el encuentro contra los blaugranas, el jugador albiverde señaló que buscarán aprovechar el mal momento del rival para sumar puntos.

“Si hay un buen momento para enfrentarse al Barça es éste. Son un buen equipo y te pueden ganar igualmente, pero si somos capaces de hacer el futbol que venimos haciendo, podemos tener nuestras opciones”, consideró.