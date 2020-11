Activistas destacan voto latino para posible triunfo de Biden

Todavía no hay resultados finales, pero promotores del voto latino destacan la participación de esta comunidad volcada hacia el exvicepresidente Joe Biden y que, en estados clave, significó un elemento importante en la balanza.

En estados que pusieron por ahora adelante al demócrata un alto porcentaje de votantes latinos salió a votar por él: en Wisconsin, el 71 por ciento y en Michigan, el 76 por ciento.

Los reportes de American Election Eve Poll 2020 indica que en Florida fue donde más latinos votaron por el presidente Donald Trump con un 38% contra 59% para Biden.

La campaña latina del presidente Trump destacó condados en Texas, altamente de mexicano-americanos, donde aumentó considerablemente el voto para el republicano, con más de 20 puntos porcentuales en comparación de 2016. El promedio fue del 29% para el mandatario contra 67% a favor del demócrata.

Laura Rodríguez, experta en políticas públicas y procesos electorales del Center for American Progress Action Fund, había adelantado a este diario que la comunidad cubano-americana daría un alto respaldo al presidente Trump en Florida, lo cual ocurrió, pero destacó la campaña sobre “socialismo” y “comunismo” en la que se enfocaron los republicanos. Ese fenómeno no se repetiría en todo el país.

Un reporte de NBC News indica que que el 71% de los cubano-americanos votaron por el presidente Trump en Florida contra 23% por Biden. Entre los puertorriqueños la cifra se invirtió, ya que el demócrata habría recibido 66% de esos votos contra 23% para el republicano.

Here are the election results in TX's most Hispanic counties with the exception of Maverick (pending)

Eeach one is either a border county or very close to the US-Mexico border.

Trump's margins improved by +20 points in all of them vs. 2016.#ItsNotJustCubans pic.twitter.com/T59SU0n6tV

— Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) November 4, 2020