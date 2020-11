El príncipe Guillermo reapareció en público tras conocerse que tuvo COVID-19

Hace unos días se dio a conocer que el príncipe Guillermo padeció COVID-19 y ahora ha reaparecido públicamente.

El heredero a la corona ha participado, a través de un discurso grabado previamente en vídeo, en la última edición de los premios ‘Spirit of Fire’ que se entregan anualmente en el Reino Unido para reconocer a los profesionales más destacados de los cuerpos de bomberos y otros servicios de emergencia en el país.

Prince William makes his first public video since it was revealed he had Covid-19 pic.twitter.com/pAIrACcHKS

— The Sun (@TheSun) November 5, 2020