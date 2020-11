Gervonta Davis presuntamente protagonizó un accidente automovilístico y escapó de la escena

Este jueves por la madrugada ocurrió un accidente automovilístico en Baltimore. Un carro se pasó un semáforo en rojo e impactó a otro automóvil en un accidente múltiple, pero escapó del lugar pese a que había heridos en la escena. Todo esto de acuerdo a reportes de WJZ, el medio que tuvo la primicia.

Un testigo le aseguró al medio citado que el conductor era Gervonta Davis, el campeón de la AMB de peso ligero y superpluma, quien recientemente derrotó a Leo Santa Cruz.

Momentos después, TMZ.com cuestionó al representante de Davis si el boxeador era quien conducía, a lo que respondió con un escueto “sin comentarios”.

De acuerdo con este último medio, la policía continúa con las investigaciones y, por el momento, se sabe que el auto involucrado era un Lamborghini Urus modelo 2020 sin placas. La coincidencia es que hay imágenes de Davis conduciendo un auto igual tras su victoria del fin de semana pasado contra el mexicano.

I’m being told witnesses identified Gervonta Davis as driver who left the scene of the hit-and-run that involved a Lamborghini. At some point after the bail out – sources tell me officers picked up Davis & dropped the #WBA lightweight champion at a 5-star hotel in #Baltimore pic.twitter.com/tpQETqIpsa

— JoyLepolaStewart (@jlepolastewart) November 5, 2020