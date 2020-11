Hallan sin vida a latina que desapareció durante caminata con su madre en Chicago

Autoridades en un suburbio de Chicago hallaron el cuerpo sin vida de una latina de 22 años que desapareció cuando salió a una caminata en una reserva natural con su madre y una amiga de la familia.

Vanessa Ceja Ramírez fue vista por el última vez el lunes en el Midlothian Meadows Forest Preserve. De acuerdo con el reporte policial, la joven decidió regresar al auto, pero la madre y la amiga no la encontraron a su regreso de la caminata. Tampoco la pudieron contactar.

Relacionado: Hallan restos humanos en la que fue la vivienda de un asesino en serie

Autoridades llegaron a la zona y acordonaron dos millas a la redonda. En la búsqueda se usaron perros y helicópteros. Su cuerpo fue hallado el miércoles.

El forense del condado de Cook reveló que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Su muerte es investigada como un homicidio.

Detectives visitaron un apartamento cercano al área, pero no encontraron pistas que les ayuda a resolver el caso.

Relacionado: Familia de joven latina que murió arrollada por NYPD demandará por $20 millones

Familiares y amigos hicieron una vigilia en Harvey. A la joven se le recordó como una persona dulce y humilde, dedicada a sus estudios.

Vanessa Ceja Ramirez was last seen walking with her mother at the preserve on Nov. 2. https://t.co/P5GzyJA52U

— Alsip Patch (@AlsipPatch) November 4, 2020