Miguel Berchelt da positivo a COVID-19 y Shakur Stevenson levanta la mano para tomar su lugar contra Óscar Valdez

Uno de los combates entre mexicanos más esperados del año se tambalea. Miguel Berchelt dio positivo a coronavirus y puso en duda su pelea contra Óscar Valdez, la cual de manera extraoficial, se tenía pensada para el 12 de diciembre.

Sin embargo, al ser portador del virus, el “Alacrán” tendrá que mantenerse aislado hasta que muestre una prueba negativa y es imposible adivinar cuanto tiempo tardará eso, aunque en la mayoría de los casos es después de dos semanas, pero depende de la reacción del organismo de cada persona, ya que se puede superar ese periodo; además, con los tiempos tan apretados, sería difícil que en caso de recuperarse a tiempo tuviera el entrenamiento adecuado para el compromiso en el que expondría su título superpluma del CMB, por lo que ya se analiza mover el combate para el próximo año; sin embargo, hay alguien que ya levantó la mano para tomar su lugar y enfrentar a Valdez.

El pugilista en cuestión es Shakur Stevenson, quien lanzó un reto a Valdez en redes sociales, al mismo tiempo que se ofreció para sustituir a Berchelt y que no haya necesidad de mover la fecha.

“Óscar Valdez, puedo subirme en lugar de Berchelt el 12 de diciembre, pero no sé si tú quisieras eso”, escribió el excampeón de peso pluma de la OMB, quien recientemente ascendió a superpluma.

Yo @oscarvaldez56 I can step in for Berchelt Dec 12th but idk if u would want to do that 😈

Y momentos después volvió a pedir el combate: “Él (Berchelt) está en confinamiento en este momento, yo digo que estoy dispuesto a empezar entrenamiento mañana y pelear con Valdez el 12 de diciembre, sin ningún problema”, tuiteó Stevenson.

He’s in full camp right now, I’m saying I’m willing to jump in training camp tomorrow and fight Valdez Dec12th with no problem at all

