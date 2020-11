¡Mil alegrías! Rafael Nadal alcanzó el triunfo 1,000 de su carrera

El número 2 del mundo del tenis, Rafael Nadal, consiguió su victoria número 1,000 este miércoles en el Masters 1000, luego de derrotar a Feliciano López en tres sets con parciales de 4-6, 7-6 y 6-4.

Con esto, el tenista español se convirtió en el cuarto hombre en alcanzar el número redondo en la era Open, sólo después del estadounidense Jimmy Connors, que sumó 1,274; el suizo Roger Federer, quien lleva 1,242 y el checo Ivan Lendl, que se quedó en 1,068.

Para conmemorar su logro, al final del partido se le realizó un pequeño homenaje en el que se le entregó una placa especial con el número 1,000.

“Estoy orgulloso de un montón de cosas, pero he hecho frente a varios desafíos en mi carrera en términos de lesiones. Siempre he tenido la pasión por continuar y la humildad cuando las cosas no fueron de la manera que esperaba. Es un gran logro para mí“, dijo el mallorquín de 34 años, en conferencia de prensa.

“Algo negativo de las 1,000 victorias es que significa que eres muy viejo, pero también que has tenido una larga carrera”, bromeó Nadal con una sonrisa en el rostro.

"One very negative thing about getting to 1,000 is that you know you are very old. To win 1,000 matches you need to have a very long career." 😂@RafaelNadal #RolexParisMasters pic.twitter.com/XmxrzvzqYs

— Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2020