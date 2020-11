Mujer brutalmente asesinada en parque de Brooklyn: arrestan a compañeros de apartamento dos años después

Aunque no fueron acusadas del crimen, la policía arrestó a dos personas ayer, más de años después de que el cuerpo desmembrado de Brandy Odom fuese encontrado en un área boscosa en Canarsie Park (Brooklyn, NYC).

Cory Martin (33) y Adelle Anderson (32) fueron arrestados en Trenton (Nueva Jersey) por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado.

El 9 de abril de 2018, el torso desnudo de Odom (26) fue encontrado en un área boscosa en Canarsie Park, a pocas cuadras del apartamento de un familiar suyo.

Un paseador de perros halló partes del cadáver y los detectives encontraron más evidencia en un contenedor de basura cercano en bolsas de plástico, al día siguiente.

Un tatuaje en el pecho de Odom, con su apodo “Chocolate”, ayudó a la policía a identificarla. Los investigadores determinaron que había sido asesinada recientemente y desmembrada en un lugar diferente antes de ser arrojada al parque.

La causa de la muerte fue asfixia homicida, según el memorando de detención. Martin y Anderson eran compañeros de apartamento de Odom en Queens, según Daily Best. Supuestamente idearon un plan para cobrar pólizas de seguro de vida tergiversando de manera fraudulenta la relación entre la víctima y Anderson, dijeron funcionarios federales.

Anderson había sido declarada como la única beneficiaria de Odom y figuraba como su “hermana”. Pero en realidad no lo son, según familiares sobrevivientes de Odom.

Una póliza era de $50 mil dólares de Globe Life Insurance Company y la otra era American National Insurance Company por un valor de $150 mil. Anderson y Martin intentaron reclamar beneficios de pólizas de seguro de vida luego de la muerte de Odom, según la denuncia.

Aunque no han sido acusados por la muerte, hay indicios de que eso podría suceder. Apenas unos días antes de que se encontrara el cuerpo de Odom, Martin había buscado información en Internet sobre sierras, según los investigadores.

Una tienda Home Depot en Valley Stream (Long Island) registró la compra de una sierra y bolsas negras. La transacción se pagó en efectivo.

Ese mismo día, se realizó una búsqueda en Youtube en el teléfono de Martin sobre “cómo insertar la hoja para una sierra alternativa” y “usar una sierra alternativa”, detalló Pix11.

More than two years after her remains were found in a Brooklyn park, Brandy Odom’s roommates have been arrested in connection with her murder. If convicted, they face up to 22 years in prison. https://t.co/DWmpYVg50R

— The Daily Beast (@thedailybeast) November 5, 2020