Neoyorquinos preparan manifestación masiva este sábado por conteo de votos y piden respeto al NYPD

Mientras continúa el conteo de votos en varios estados para determinar oficialmente quien será el presidente que lidere los destinos de Estados Unidos desde el 2021, entre Biden y Trump, muchos neoyorquinos siguen manifestándose por el derecho a que todos los votos sean contados, y este sábado 7 de noviembre se llevará a cabo una nueva marcha.

La organización “The Workers Assembly Against Racism” está convocando la protesta para este sábado, que se suma a varias manifestaciones ocurridas esta semana en diferentes puntos de la Gran Manzana desde el miércoles pasado, en medio de tensión con el NYPD. De acuerdo a denuncias de activistas, hasta ahora las protestas han dejado más de 50 arrestos, con acciones violentas de la policía, entre ellas una en Union Square, donde agentes fueron captados empujando a manifestantes con sus bicibletas, como muestran varios videos.

La marcha, empezará a la 1:00 de la tarde en la calle 59, en Columbus Circle y se movilizara hacia Downtown, en Manhattan, y desde este viernes el NYPD ya estaba preparándose para garantizar que todo transcurra con normalidad, con el despliegue de varios oficiales en la zona y el cierre de algunas calles con barricabas.

“Tenemos varias prioridades aquí. Numero uno, que se proteja el derecho de la gente a protestar, y esperamos que continúe durante el futuro cercano, por lo que vamos a estar en contacto con aquellas personas que están realizando las protestas”, aseguró el comisionado del NYPD, Dermont Shea.

El jefe del Departamento de policía de Nueva York agregó que aunque estarán prestos a prestar apoyo, también elos oficiales garantizarán que no haya desmanes ni actos de vandalismo que no tengan nada que ver con las protestas.

Sobre el número de arrestos revelado por activistas, la detective del NYPD, Sophia Mason, mencionó que hubo 19 detenciones el pasado jueves.

Y antes el comportamiento de algunos oficiales en la protesta del jueves en la noche, líderes políticos de la ciudad se manifestaron y exigieron respeto.

“Ya ni siquiera sé qué decir. Nadie los va a frenar ni los hará responsables. No hay honor en su servicio público, oficiales. Continuar invirtiendo en este sistema policial es una farsa”, aseguró la senadora estatal Jessica Ramos.

La congresista Nydia Velásquez también se manifestó y dijo: “La ley es tan efectiva y justa como quienes la hacen cumplir. Esta prisa por la violencia frente a estas protestas es una brutalidad excesiva y debe ser denunciada y detenida”.

Mateo Guerreo, organizador de Se Hace Camino Nueva York, tambien criticó el accionar del NYPD y exigió que dejen acciones violentas.

“Una vez más hemos visto cómo la violencia del NYPD está fuera de control hacia los miembros de nuestra comunidad y cómo esta socavando nuestra democracia” dijo el joven. “Algo, que desgraciadamente no es nada nuevo, ya que lo hemos visto en varias ocaciones y especialmente contra las personas de color y las mujeres de trans de color. Nuestra gente está tomando las calles para hacer escuchar sus voces, y debemos ya ponerle fin a la brutalidad de la policía. Los oficiales que usen fuerza excesiva deben ser considerados responsables”.

Yatziri Tovar, miembro de Make the Road Action, quien estará en la manifestación del sábado con varios jóvenes, hizo un llamado a los neoyorquinos a que se sumen a la protestas para defender los votos que se han emitido.

“El llamado es que ya que sabemos que nos estamos aproximando al final del conteo de cada voto y estamos esperando un resultado favorable, debemos seguir exigiendo que se cuenta cada voto y si tenemos un resultado que se protejan las elecciones y el proceso se respete”, dijo la joven, pidiendo a los manifestantes, protestar de manera pacífica.

El mexicano Antonio Dominguez, quien caminaba este viernes por el área protegida donde se llevará a cabo la protestas apoyó ese tipo de manifestaciones, aunque reconoció que él no se sumará.

“A mí la verdad me da igual, yo no le hago a eso, pero creo que es un derecho de la gente y si la gente quiere manifestarse debe hacerlo”, comentó el joven, aunque advirtió que teme que pueda haber desmanes. “Tal vez ocurran, ojalá que no, pero si ocurren la policía está ahí para actuar”.

Daniela Méndez, por su parte, también se mostró a favor del derecho a la protesta, aunque advirtió que no tenía ni idea que iba a haber una este sábado en esa parte de la ciudad.

“Si alguien quiere hacerlo, que se manifieste, porque creo que hay razones y se deben respetar”, dijo la joven, quien por el contrario manifestó no creer que habrá actos violentos. “Pienso que la gente de una manera está exigiendo, pero está tranquila, entonces creo que todo va a ser pacífico, como tiene que ser”.

La organización que convocó la marcha, destacó que además del conteo de todos los votos, el objetivo es manifestarse fuertemente contra el racismo, las desigualdades y el abuso de la policía.

“Enfrentamos una gran crisis política y enfrentamos una pandemia de violencia policial racista, las muertes por COVID-19 más altas del mundo y una crisis económica”, aseguraron en un comunicado. “Decenas de millones de trabajadores han estado en las calles contra la violencia policial racista y los ataques a los migrantes”.

Y sobre el cuestionado comportamiento del NYPD para manejar las manifestaciones, el alcalde Bill de Blasio defendió a la Uniformada y dijo que no ha visto violación a derechos humanos por parte del NYPD en las protestas de esta semana. Al mismo tiempo, aseguró que aunque la mayoría de manifestantes salen a protestar pacíficamente, no todos actúan igualmente y con los que insiten a actos violentos hay que tomar medidas.

“La presunción de que todos somos iguales en la protesta es simplemente incorrecta. Desafortunadamente, hemos visto una amplia evidencia de que un número muy pequeño de personas, pero un número significativo de personas, no están allí con fines pacíficos. Y eso es por lo que he visto, en general, a la gente que está siendo arrestada”, dijo el mandatario, advirtiendo que aunque el NYPD no tolerará actos violentos, también serán castigados aquellos oficiales que respondan de manera negativa.

“No es aceptable si alguien pretende hacer violencia, no vamos a permitir la violencia. No permitiremos que la gente lastime a otras personas o dañe la propiedad. Simplemente no lo vamos a permitir. Y dos, si algún oficial de policía no respeta las protestas pacíficas, habrá un seguimiento de eso. Y si tiene que haber disciplina, serán disciplinados”, agregó De Blasio, dando su voto de confianza al NYPD, pero insistiendo en un llamado a no pasarse de la raya.

“Espero que la policía respete a los manifestantes pacíficos para usar el toque más leve posible (…) Si hay una persona que ha cometido un acto de violencia o que ha infringido una ley y va a ser arrestada, rodear a esa persona para arrestarla es algo aceptable. Pero no (se puede) rodear a una multitud de manifestantes pacíficos”.

¿Dónde comenzará la marcha?