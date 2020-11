¡No fue para Bartomeu! Shakira reveló a quién le dedicó Gerard Piqué el festejo de su último gol

Corría el minuto 65 del duelo de Champions League entre el Barcelona y el Dynamo de Kiev, cuando Gerard Piqué dio un salto en el área chica y logró conectar un balón que se incrustó en el fondo de la red para el 2-0 momentáneo, antes de que el equipo ucraniano sellara el 2-1.

Lo que llamó la atención fue el inusual festejo del defensor central, quien tras conseguir la anotación caminó tranquilamente hacia sus compañeros para abrazarlos y, momentos después, buscó una cámara, a la cual le hizo el saludo militar, con dos dedos en la frente que despegó de la cabeza.

Cuando esto sucedió, algunos medios y seguidores especularon que se trataba de un gesto irónico a manera de despedida para Josep María Bartomeu, que dimitió como presidente del Barcelona hace unos días y con quien Piqué tuvo algunas diferencias.

Sin embargo, su pareja, la cantante Shakira, aclaró el asunto al revelar en redes sociales que la celebración era sólo un saludo y que estuvo dedicada a su hijo mayor.

“¡Milan amaneció feliz con la dedicatoria de su papá anoche en el partido de Champions League!“, publicó la colombiana, echando por la borda la teoría de que era para el expresidente del club blaugrana.

Milan was so happy this morning to learn that his dad dedicated last night's Champions League goal to him! 🥰

Milan amaneció feliz con la dedicatoria de su papá anoche en el partido de Champions League! 🥰 pic.twitter.com/B9zNoXmTxa

