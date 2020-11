Pareja de Nueva York murió ahogada durante luna de miel en el Caribe

Apenas cuatro días después de casarse, una pareja de Manhattan (NYC) se ahogó en su luna de miel en el Caribe.

El abogado Muhammad Malik (26) y la cirujana Dra. Noor Shah (29) murieron el 28 de octubre mientras pasaban la luna de miel en las islas paradisíacas británicas Turks & Caicos, informaron sus parientes familia a Newsday.

“Es una pérdida devastadora”, afirmó el padre del novio, Maqbool Malik. “Es un shock increíble. Y es una tragedia de diferentes dimensiones cuando tienes que poner a descansar a dos niños en un funeral conjunto”.

“Estaban realmente enamorados el uno del otro”, agregó. “El tipo de química que vimos en esos dos seres humanos fue asombrosamente fascinante. Ellos se amaban.”

La pareja se había casado en East Meadow (Long Island) y vivía en Manhattan. El día de la tragedia habían estado nadando en el resort cerca de Como Parrot Cay, cuando fueron superados por fuertes marejadas.

El padre del novio criticó al complejo vacacional por la falta de señales que advirtieran a los nadadores de la posibilidad de marejadas.

Se espera que sus cuerpos lleguen hoy a Nueva York. El funeral doble está previsto para mañana en Nueva Jersey.

El novio se había graduado en la Universidad Cornell y trabajaba en Olshan Frome Wolosky LLP en Manhattan. Su esposa era residente de cirugía de 4to año en NYU Langone Health.

