Congresistas latinos se lanzan contra AMLO por negarse a reconocer el triunfo de Joe Biden

En una inusual movida política, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha negado a reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden, quien es señalado como presidente electo de los Estados Unidos.

En respuesta, varios miembros del Caucus Hispano, incluido su presidente, Joaquín Castro, criticaron la decisión del mandatario mexicano, advirtiendo complicaciones en la relación con la siguiente administración de los Estados Unidos.

El demócrata, hermano del exaspirante presidencial Julián Castro, dijo que la postura del presidente López Obrador representaba “un verdadero fracaso diplomático”, especialmente luego de que el presidente electo busca “marcar el comienzo de una nueva era de amistad y cooperación con México”.

Castro retomó un artículo del periódico Reforma sobre la declaraciones del mandatario mexicano, quien durante una gira por su tierra natal, Tabasco, dijo que esperaría a que “legalmente” se resolviera la elección en EE.UU. para felicitar la ganador.

Afirmó incluso que México “mantiene buena relación” tanto con el presidente Donald Trump, como con el presidente electo Joe Biden.

El sábado en la tarde, ante las presiones de la prensa, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, había adelantado que el presidente mexicano se pronunciaría sobre la elección presidencial y el inminente triunfo del demócata Biden.

Otro miembro del Caucus Hispano en el Congreso, Jesús “Chuy” García, de Illinois, etiquetó en Twitter al presidente mexicano.

“Presidente @lopezobrador_, los votantes estadounidenses han hablado y Joe Biden es nuetro Presidente electo. Él ganó de manera justa. No deje que se le vaya el tren”, le advirtió.

La representante Verónica Escobar, de Texas, incluso acusó a López Obrador de co-conspirar con el presidente Trump en la violación de derechos humanos de los inmigrantes, particularmente “los vulnerables buscadores de asilo”.

AMLO has been a co-conspirator in @realDonaldTrump’s efforts to undermine the human rights of vulnerable asylum seekers. https://t.co/atJJRqgTVJ

— Veronica Escobar (@vgescobar) November 8, 2020