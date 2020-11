La sexy agente latina renunció a ‘La Migra’

En 2019, Kiara de León saltó a la fama. La exagente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fue fotografíada en un centro de detención en Texas, a donde acudió el vicepresidente Mike Pence, y los medios inmediatamente destacaron su torneada figura.

A la hispana la llamaron #ICEbae por su sexy apariencia y la forma en que viste.

El viernes afirmó que renunció a CBP por presunto acoso sexual que denunció en la agencia migratoria sin recibir respuesta.

De León publicó su carta de renuncia en Twitter alegando también ciberacoso de sus compañeros de trabajo.

Acusa, por ejemplo, que un compañero de trabajo le preguntara si había tenido una operación de senos, además de que otros publicaron memes sobre ella en las redes sociales y le hicieron comentarios lascivos en el trabajo.

I have resigned from my duties. Like I said. Don’t stay anywhere you aren’t valued, appreciated, or respected. On to bigger and better things. pic.twitter.com/qKq3lv8kCJ

— Kiara DL (@kiarace24) November 7, 2020