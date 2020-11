¿Qué está pasando en ‘Tu Cara Me Suena’?: Cambios, recortes y salida

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este domingo es el gran regreso de ‘Tu Cara Me Suena’.. Sin embargo todo parece no ser color de rosas en uno de los proyectos más ambiciosos, más esperados y más exitosos en el mundo entero.

Tal como te contamos, y Univision viene anunciando, este domingo, a las 8/7 Pm Centro, después de haber tenido que ser suspendido por tres semanas debido a que la mitad de los famosos competidores estaban contagiados de COVID-19, vuelve.

Desde el lunes, se anuncia que todos vuelven, los que se recuperaron de COVID: Chantal Andere, Sandra Echeverría, Llane y Melina León; y los que no se habían contagiado: Gabriel Coronel, El Dasa, Francisca Lachapel y Pablo Montero.

Sin embargo, como hemos visto, Francisca Lachapel anunció en ‘Despierta América’, que el coronavirus había llegado a su casa, y que ya no iba a poder seguir concursando.

Por otro lado, el show estaría enfrentando cambios drásticos, no solo en lo planeado, sino también en el habitual formato del show.

LA VERSIÓN NO OFICIAL:

Según pudimos investigar, hablando con algunas personas que trabajan dentro de la producción del show, y quienes nos pidieron mantener el anonimato, son varios los factores que estarían haciendo que de este show tan exitoso, no lo sea de manera interna, y en el que no necesariamente tendría que ver el factor pandemia.

“La producción ha estado desorganizada desde el primer día, que tengamos unas galas tan buenas nos salva el gran elenco de estrellas que contrataron. Hacía tiempo que no trabajaba con un elenco tan unido, tan pro-activo, tan dispuesto. Incluso nos hemos enterado que ellos se ayudan a espaldas de la producción porque creen en el producto”, nos dice una de las personas que trabajan dentro de Cisneros, estudio donde se graba el show.

Varios con los que hemos hablado coinciden en que el nexo que ha logrado la unidad y que todo saliera adelante ha sido una de las juezas y coach: Angélica Vale. Según varias personas nos aseguran que fue ella la que habría evitado que en algún momento, antes de contagiarse de coronavirus, Chantal Andere renunciara, incluso hasta Sandra Echeverría y otros más del elenco que no habrían estado felices en el trato de las cabezas de la producción. “Ella es el alma del equipo, podría decir que nos salva a todos”.

¿Qué va a pasar en este regreso? Si bien están tomando muchísimas más medidas de seguridad y al extremo están cuidando al personal, ya sea delante como detrás de cámara, el show sufriría modificaciones. Ya no serían 8 galas, sino 6. Ya el público no podría elegir al ganador, sino tendría que ser los propios jueces (Charytín Goyco, Kany García, Jesús Navarro y Angélica Vale) y entre los compañeros, pues todos los shows ya estarían terminando de grabarse.

¿Por qué en el caso de Francisca tuvo que abandonar el show, y sí pudieron seguir Melina León, Llane, Sandra Echeverría y Chantal Andere? Según lo que pudimos averiguar, la decisión se habría tomado precisamente porque habrían hecho los cambios de cortar el show y grabar las cuatro galas que le quedarían (incluida la de este domingo) en menos de dos semanas.

Con Lachapel fuera del show, ¿los otros 7 participantes regresan en su totalidad? Sí y no… Aunque no lo han hecho oficial, y lo veremos esta noche, Sandra Echeverría no participaría en la tercera gala que marca el regreso… ¿Por qué? Porque los resultados de sus test de COVID-19 no habrían sido del todo claro.

Incluso, mientras esta noche, posiblemente escucharemos que ella se está aun recuperando y quizás la veamos en algún ‘en vivo’ desde su casa, si hacemos un paseito por sus redes sociales, podemos ver que en la mañana del domingo compartió un post, en Instagram, en donde está comiendo en una pastelería y festejando que por fin volvió a recuperar el gusto y el olfato.

¿Sandra también quedará fuera del concurso, como el caso de Francisca, por no participar de la tercera gala?… Todo indicaría que no, que sí estaría en la cuarta gala (la que ya se habría grabado este fin de semana), aunque no pudimos saber bajo qué condiciones, y cómo se la calificaría teniendo en cuenta que tiene una gala menos que el resto.

¿Excepciones o privilegios de ‘Tu Cara Me Suena’?… Otro de los puntos que habrían mantenido molestos al parte del equipo, en especial a los que trabajan el otras áreas u otros show de la cadena, es que una de las exigencias de la cadena habría sido que quien esté dentro del reality no puede hacer otro programa hasta que ‘Tu Cara Me Suena’ termine… ¿La razón? seguridad ante la pandemia, no solo de esta producción sino de todas.

Sin embargo, vemos a Rafael Araneda, presentador del show junto a Ana Brenda Contreras, no solo los domingos, sino de lunes a viernes en ‘Enamorándonos’, compartiendo con dos equipos, y de hecho con personas ajenas a la cadena como los participantes del reality de UniMás.

Sin bien, todos sus test habrían dado negativos, también lo hemos visto hacer actividades personales, como deportes no al aire libre, en los que lo vemos sin tapabocas y abrazados a otras personas, poniendo y poniéndose en riesgo.

LA VERSIÓN OFICIAL:

Nos comunicamos con Univision para hacerle todas estas preguntas y pedirles su reacción al respecto y esto fue lo que nos dijeron:

“La salud y seguridad de nuestro equipo, celebridades participantes y comunidad es nuestra principal prioridad. Frente a la pandemia global, nos adaptamos constantemente para garantizar nuestra capacidad de seguir ofreciendo la programación de entretenimiento de primera calidad los “Domingos en Familia”, con la que nuestra audiencia siempre cuenta.

Ante esta situación tan compleja y cambiante y como medida adicional de precaución, en ‘Tu Cara Me Suena’ continuamos reforzando aún más los protocolos establecidos y ajustando los procedimientos de operación, lo que incluye, entre otras acciones, implementar cambios a los cronogramas de producción y modificaciones en la mecánica del show.

Asimismo, para quienes alternen sus actividades entre diferentes producciones de nuestras cadenas, se adoptan disposiciones muy estrictas para mitigar el riesgo de exposición y contagio.Continuamos poniendo en práctica los estándares y procedimientos establecidos por las diversas agencias gubernamentales nacionales y locales, monitoreando activamente la situación en curso y siguiendo los consejos y dirección de funcionarios federales y estatales, y de las agencias de salud”.

En dicho e-mail a la cadena solicitamos que la producción del reality, cuya productora ejecutiva es Claudia Letelier, misma que tuvo a su cargo los últimos ‘Mira Quién Baila’ y ‘Nuestra Belleza Latina’, nos pudiera despejar las dudas sobre: ¿por qué acortaron el show?, ¿por qué ya le público no elegiría al ganador?, ¿por qué Francisca Lachapel es la única que debió abandonar el show?, conocer las reglas oficiales de ‘Tu Cara Me Suena’, saber sobre el excepción de Rafael Araneda, y todo lo que te fuimos contando anteriormente, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Pero pese a todos estos conflictos internos, quienes presenciaron la gala que podrás ver esta noche en Univision, aseguran que será de las mejores desde que comenzaron.