Imponen nuevas restricciones en Nueva Jersey por aumento de casos de COVID-19 a 2,000 diarios

El gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy anunció este lunes una serie de nuevas restricciones en el Estado Jardín, luego de registrarse un alarmante aumento de casos de coronavirus, que el fin de semana se habían disparado y el domingo se reportaron 2,000 nuevas infecciones, en comparación a los 375 que se venían reportando casi a diario durante agosto.

Las medidas, que no se tratan de cierres totales, sino de reducción de horarios, comenzarán el próximo jueves y contemplan que ahora los restaurantes, los bares y clubs nocturnos, ya no podrán ofrecer servicio de comida en el interior de sus locales entre las 10 p.m. y las 5 a.m.

“Tomaremos algunos pasos, pero no se acercarán a lo que estábamos haciendo en la primavera”, dijo Murphy durante una aparición en CNBC. Más adelante agregó: “Lo último que queremos hacer es cerrar nuestra economía y afortunadamente no estamos en ese punto”.

El Gobernador explicó que el servicio al aire libre de los restaurantes “sí se mantendrá como hasta ahora, y puede seguir ofreciéndose después de las 10 de la noche. Otro cambio permite que los restaurantes coloquen las mesas a menos de 6 pies (2 metros) de distancia si entre cada una colocan una barrera, como láminas de acrílico.

NEW: We’re taking action to stop the spread of #COVID19.

Effective Thursday, November 12th:

☑️No indoor dining between 10:00 PM – 5:00 AM at restaurants, bars, clubs, and lounges

☑️Outdoor dining, takeout, and delivery services may continue past 10:00 PM

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) November 9, 2020