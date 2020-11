Indocumentados de NYC no recibirán ninguna ayuda financiera directa de la Ciudad en era Biden

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde que empezó la pandemia del COVID-19, miles de familias indocumentadas y trabajadores de la ciudad de Nueva York que perdieron sus empleos, han tenido que hacer malabares para poder subsistir.

Y aunque inmigrantes como Samuel Fernández, quien lleva casi 8 meses sin un trabajo fijo, tenían la esperanza de que si Biden ganaba las elecciones y el gobierno federal desembolsa más recursos a la Ciudad para luchar contra los destrozos del coronavirus, pudiera haber algún tipo de alivio financiero directo, eso no va a pasar en la Gran manzana.

Los individuos y familias que no tienen papeles y que viven en los cinco condados, no van a recibir ningún cheque de alivio por parte de la Ciudad de Nueva York, lo que les daría un respiro financiero, como se quiso hacer en otras ciudades como Chicago.

Así lo dijo tajantemente el alcalde Bill de Blasio a El Diario, en una reunión que sostuvo con periodistas de medios étnicos.

“Creo que a veces parece una triste responsabilidad decirle a la gente cosas que no son ideales, o que no quieren escuchar y que no son necesariamente justas, pero no estamos en una posición como Ciudad para brindar ayuda financiera directa a familias que, ciertamente lo necesitan, pero que son indocumentadas. No estamos en condiciones de hacer eso”, manifestó el mandatario, reconociendo que hay muchas necesidades, pero advirtiendo que no habrá alivios directos.

“Para empezar, no tenemos el dinero. No tenemos un flujo de dinero del gobierno federal que podamos usar, y aunque tengo muchas esperanzas de un estímulo, no veo con un Senado republicano, no veo que ese estímulo se esté construyendo de alguna manera, que pueda involucrar ayuda financiera directa a personas indocumentadas. Creo que esa es la triste realidad“, recalcó De Blasio.

A pesar de su crudo pronunciamiento, el Alcalde destacó que la Ciudad de Nueva York continuará prestando asistencia en asuntos de comida y salud, algo que a familias como la de Samuel Fernández, le resulta insuficiente.

“Este alcalde al igual que todos los políticos, como Cuomo solo es puro bla, bla, bla. Estamos pidiendo que a futuro si llegan más recursos a la Ciudad pudieran echarnos la mano y nos está diciendo abiertamente que nos va a dar la espalda en ese tema. Osea que así den más dinero a la Ciudad, nosotros no somos prioridad”, dijo el mexicano, bastante frustrado. “Qué tristeza que ni siquiera nos diga que va a hacer algún intento o buscar alternativas, sino que nos tira la puerta en la cara. Con los que no tenemos papeles, está igual que Trump“.

A pesar de los señalamientos, De Blasio insiste en que su Administración ha mostrado compromiso en ayudar con necesidades básicas a familias indocumentadas o mixtas que no calificaron para ningún cheque de estímulo federal ni seguro de desempleo, muchas de las cuales afirman estar con el agua hasta el cuello.

“El hecho es que en esta ciudad apoyamos a todos. Apoyamos a los neoyorquinos, independientemente del estatus de la documentación, con algo más, que importa tremendamente. Incluso si no se trata de ayuda financiera directa, con el programa de alimentos que hemos estado brindando a todos los neoyorquinos. Ningún neoyorquino debería pasar hambre, independientemente del estatus de la documentación, está disponible para todos”, dijo el mandatario.

“La atención médica está disponible para todos de forma gratuita. NYC Care es un plan para brindar atención médica de calidad a través de nuestros hospitales y clínicas públicas a cualquier neoyorquino, independientemente del estatus de la documentación (…) ningún otro lugar en el país ha garantizado la atención médica para todos”, agregó el Alcalde. “Y obviamente, tenemos la moratoria de desalojo para asegurarnos de que la gente todavía tenga un techo sobre su cabeza. Así que, hacemos mucho, pero no todo“.

De Blasio también aseguró que bajo el gobierno de Biden, habrá más chances de que se promueva una reforma migratoria que ayude a legalizar a los indocumentados.

“Tengo esperanzas en la reforma migratoria. Creo que la gran mayoría del pueblo estadounidense quiere una reforma migratoria e incluso muchos republicanos quieren una reforma migratoria, que sin duda quiere mantener a los soñadores aquí. Quieren encontrar una mejor manera de permitir que la gente venga aquí y trabaje. Entienden que hay tantas familias que necesitan reunirse”, dijo el burgomaestre. “Creo que tenemos una oportunidad para la reforma migratoria, y creo que el vicepresidente Biden es exactamente el tipo de presidente que necesitamos para lograrlo, porque entiende cómo lograr el tipo de compromiso correcto en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, creo que podríamos ver nuevamente en los próximos años, una reforma migratoria integral”.

La Comisionada de Asuntos de Inmigración de la Ciudad, Bitta Mostofi, aseguró también que aunque no existe un plan de ayuda directa de la Alcaldía para entregar dinero a familias indocumentadas, destacó la labor que la Ciudad ha hecho con la “Open Society Foundation” en la distribución de asistencia económica a miles de personas en la Gran Manzana.

“Llegamos a más de 76,000 personas y sus familias en toda la ciudad con asistencia directa en efectivo. También hemos trabajado en estrecha colaboración con las organizaciones con las que nos asociamos para asegurarnos de que tengan la capacidad de inscribir a esas personas y sus familias en los programas de asistencia alimentaria, que están disponibles para todos, independientemente de su estatus”, dijo la funcionaria.

Deborah Axt, codirectora ejecutiva de la organización Make the Road New York, se mostró frustrada ante las declaraciones de De Blasio y aseguró que urge que también el gobierno municipal, como el gobernador del Estado impulsen programas de ayuda directa a indocumentados, quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por la crisis del COVID-19.

“Ocho meses después de la pandemia, más de un millón de neoyorquinos indocumentados todavía están sufriendo por la pandemia y la crisis económica, sin ayuda gubernamental. Es extremadamente frustrante escuchar que el alcalde De Blasio y el gobernador Cuomo continúan dando excusas para no brindar los recursos que se necesitan con urgencia a estos neoyorquinos en toda la ciudad y el estado”, advirtió la activista. “Todos los niveles de gobierno deben tomar medidas rápidas para financiar a los trabajadores excluidos”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, no respondió si ese organismo está dispuesto o no a impulsar alguna iniciativa para otorgar dinero a familias indocumentadas afectadas por la pandemia, si el nuevo gobierno federal asigna más recursos a la Ciudad, pero se mostró optimista de que el presidente electo incluya a personas sin papeles en nuevos alivios.

“Los inmigrantes indocumentados necesitan ayuda, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales. Tristemente, la Administración Trump no los incluyó en el paquete de estímulo federal, pero espero que el presidente electo Biden se asegure de que reciban la ayuda necesaria”, manifestó un vocero de Johnson.