La faceta desconocida de Paty Cantú: produce a otras estrellas

Paty Cantú asegura que aunque su género principal es el pop, en los últimos meses se ha atrevido a crear canciones en otros ritmos, las cuales por fortuna han sido muy bien aceptadas por su público; sin embargo, confiesa que no es lo único nuevo que ha hecho con su música, pues cuenta que ahora también estuvo a cargo de la producción de su más reciente material discográfico.

En una charla con Galilea Montijo para el portal LatinUs, la cantante señaló que aunque gran parte de su nuevo álbum corrió a cargo de Aureo Baqueiro, el haber trabajado con él anteriormente le dio la confianza de preguntarle si podía tener créditos en esa área, pues sentía que ya había trabajado bastante como para volverse productora.

“Yo ya había estado con Aureo antes, pero la gran diferencia fue que aquí me le acerqué y le pregunté cómo se llamaba lo que hacíamos de los arreglos y todo eso y él me dijo que era producción. Entonces me atreví a decirle que si podía ponerme de productora del disco y él me respondió que por supuesto que sí, que me lo merecía”, dijo Paty.

Asimismo, la intérprete de “Corazón Bipolar” señaló que a raíz de la experiencia empezó a producirle a artistas como Ximena Sariñana. Además, habló de la iniciativa “She Is The Music”, en la que colabora con Alicia Keys, y aseguró que como vocera de Latinoamérica tiene la misión de hacerle saber a todas las mujeres que quieren encontrar su lugar en la industria que sí pueden lograrlo, siempre y cuando luchen mucho por ello.

