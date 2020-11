La temporada de fiestas este año en NYC será… sin fiestas por el COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“It’s the most wonderful time of the year” (es la época más maravillosa del año). Así dice la letra de una de las canciones navideñas más populares. Pero esa no será la realidad este año, ya que las grandes celebraciones de esta época, así como las reuniones familiares, ya no se podrán realizar como ocurre tradicionalmente, y debido a la pandemia del coronavirus tendrán que ser virtuales.

El Desfile de Thanksgiving de Macy’s, el encendido del Árbol de Navidad del Rockefeller Center y la masiva fiesta de Año Nuevo en Times Square, tres de las más famosas celebraciones de la Gran Manzana durante la temporada de fiestas, no se realizarán como de costumbre, para evitar la aglomeración de personas en las calles y la llegada de miles de turistas a la ciudad, y prevenir así la propagación del virus.

Pero el cambio este año no se limita solo a las masivas celebraciones, sino también a las reuniones familiares. El alcalde Bill de Blasio instó a los neoyorquinos a no viajar, a quedarse en casa, asegurando: “El mejor regalo que podemos hacer a quienes queremos es mantenerlos a salvo”.

Y es que cuando estamos a apenas dos semanas del Día de Acción de Gracias, cuando tradicionalmente las familias se reúnen, al mismo tiempo se está registrando una preocupante alza de los casos de coronavirus en la ciudad de Nueva York, y es por ello que el Alcalde y las autoridades de Salud temen que la temporada de fiestas pueda ser el detonante para el comienzo de la tan temible segunda ola de infecciones.

“Quiero recordarle a la gente que con las próximas vacaciones, la mejor solución es no viajar. Si puede evitar viajar, debería hacerlo. Y sé que es doloroso. Extrañamos a los seres queridos que no hemos visto en mucho tiempo. Yo también lo estoy sintiendo. Sé lo que se siente. Ojalá pudiera ir a ver a mis seres queridos”, dijo De Blasio, agregando que si no necesitas viajar, “si puedes evitar viajar, eso es lo primero como la mejor opción”.

Reforzarán la cuarentena de 14 días

Pero para los que sí tengan que viajar, la Alcaldía detalló una nueva guía impuesta por el Estado que tendrán que seguir, principalmente el cumplir con 14 días de cuarentena una vez se retorne a la Gran Manzana, una medida que, según insistió De Blasio, su administración se asegurará que se cumpla.

“Vamos a ser muy estrictos al respecto, a menos que siga las pautas estatales y se haga la prueba antes de su viaje, y luego unos días después de su regreso. Existe la oportunidad de evitar la cuarentena de 14 días si se realiza la prueba antes de viajar de regreso a la ciudad de Nueva York y después de regresar a la ciudad de Nueva York. Pero si no sigue esas pautas específicas, debe ponerse en cuarentena durante 14 días. Tenemos que tomarlo en serio. Tenemos que hacerla cumplir y la haremos cumplir, porque así es como usamos todas las herramientas a nuestro alcance para evitar que una segunda ola nos golpee aquí”, indicó el mandatario.

Entre tanto, el comisionado de Salud, el Dr. Dave Chokshi, recomendó que a pesar de las limitaciones que habrá este año con las celebraciones, la alegría navideña debe seguir intacta. “Puede disfrutar de reuniones virtuales, tradiciones de la temporada, ya sea un partido de fútbol o admirando las decoraciones navideñas desde la distancia o comiendo algunas de sus comidas navideñas favoritas. Finalmente, los cuatro núcleos fundamentales y las pruebas deben seguir siendo los pilares para mantener a nuestra ciudad segura, durante las vacaciones, pero también todos los días. Esos cuatro núcleos son: usar las máscaras, mantener la distancia, lavarse las manos y quedarse en casa si está enfermo, a lo que se debe unir el hacerse la prueba”.

El máximo ‘doctor de la Ciudad’ enfatizó: “Seis pies y una máscara son lo que nos ayuda a separarnos de una segunda ola de hospitalizaciones y el evitar volver a sufrir”

La guía municipal: