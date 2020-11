Ryan Reynolds hará oferta para comprar un equipo de fútbol

El actor Ryan Reynolds podría convertirse más pronto que tarde en el flamante dueño de un equipo de fútbol galés, el Wrexham AFC, pero siempre que se cumplan los trámites y requisitos que ya ha planteado la propia entidad, cuya junta directiva está formada de momento por aficionados que no estaban dispuestos a permitir la desaparición del club de sus amores.

Según la citada organización, el intérprete canadiense y el también actor Rob McElhenney están preparando una suculenta oferta económica para hacerse con las riendas del conjunto, el cual compite a día de hoy en la quinta división del sistema de ligas inglés y galés. El equipo, fundado en 1864, mantendría en cualquier caso a sus actuales gestores para que se ocupen de la política puramente deportiva.

“Las conversaciones con los potenciales compradores continuarán durante las próximas semanas, pero ya estamos en posición de confirmar la identidad de las dos personas interesadas en invertir en el club… A su debido tiempo, el señor McElhenney y el señor Reynolds presentarán su visión para el Wrexham AFC y su propuesta será sometida a votación en una segunda Reunión General Especial“, reza un extracto del comunicado emitido esta semana por el club.

EXTRAORDINARY BALLOT | Rob McElhenney and Ryan Reynolds Mission Statement.

We've been asked to share this mission statement, which can be found here 👉 https://t.co/YPDRtZ62qJ

🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/jFj7pAFnLy

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) November 8, 2020