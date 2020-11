Eva Longoria se disculpa: “Nunca compararía a las mujeres afroamericanas con las latinas”

Ahora que la euforia por los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ya es mucho menor, Eva Longoria fue invitada por un noticiero a ofrecer una entrevista sobre el triunfo de Joe Biden y aunque su intención era señalar que esto se debió en gran parte a la participación de las mujeres afroestadounidenses y latinas, su forma de hablar causó confusión y enojo entre sus fans, por eso pide perdón.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz señaló que se puso a analizar profundamente sus palabras en la entrevista y se dio cuenta de que parecía que estaba comparando a ambos grupos, cuando lo que en realidad buscaba era resaltar el gran impacto del voto femenino de la comunidad latina por encima del masculino.

.@EvaLongoria: "In my effort to celebrate Latina turnout, I diminished the importance of the Black women's vote in this election. And what I said was wrong.

It is a fact that African American women showed up in record numbers and brought us to victory. They saved this country." pic.twitter.com/wbO30cFRlj

— The ReidOut (@thereidout) November 11, 2020