Hispana murió salvando a su perro al incendiarse su casa en Nueva Jersey; 47 personas quedaron en la calle

Felicia Hernández De La Cruz, propietaria de un puesto de comida, fue rescatada de un incendio que se extendió rápidamente en unas casas en Paterson (Nueva Jersey), pero murió al regresar a la escena para salvar a su perro.

El fuego estalló justo antes de la 1:45 a.m. del domingo y se extendió rápidamente a dos casas con estructura de madera en 489 y 491 Summer Street, según NorthJersey.com

Pasó a ser incendio de cinco alarmas en 15 minutos, dijeron las autoridades. Hernández tenía 53 años y había sido puesta a salvo por uno de sus cinco hijos; oero volvió corriendo para salvar a su perro y fue encontrada muerta después de que más de 120 bomberos apagaran el fuego.

El incendio desplazó a 47 residentes de nueve familias, detalló The Daily Voice. La causa de las llamas aún está bajo investigación. Dos bomberos resultaron heridos y fueron tratados en el Centro Médico St. Barnabas en Livingston por quemaduras.

